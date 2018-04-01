Первые пользователи Motorola Razr жалуются на проблемы с экраном

Похоже, Motorola не научилась на ошибках Samsung и ее выпуске Galaxy Fold. Первые пользователи все чаще жалуются на гибкую раскладушку Razr.

Журналист Раймонд Вонг, один из первых покупателей новинки от Motorola, обнаружил на экране устройства вздувшийся пузырь. Его образовала пластиковая пленка прямо на месте сгиба через неделю использования.

Раймонд утверждает, что пользовался смартфоном аккуратно. Он предположил, что подобное могло случится из-за перепадов температуры “улица-помещение”. Журналист фотографировал новинку на улице, а потом занес в теплый офис. Функционирование экрана не изменилось, только на месте сгиба тачпад стал менее чувствительным. К тому же, визуально большая полоса портит все.

Достаточно обидная проблема для смартфона за $1500. Ранее другой владелец раскладушки Motorola Razr жаловался на пластиковый треск при складывании-разгибании.