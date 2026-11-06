Motorola Signature 27 занял второе место в DXOMARK
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Motorola Signature 27 обошёл iPhone 18 Pro в рейтинге камер DXOMARK

DXOMARK отметил естественные оттенки кожи даже на групповых портретах.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:26
Motorola Signature 27 обошёл iPhone 18 Pro в рейтинге камер DXOMARK

Motorola Signature 27 занял второе место в рейтинге камер DXOMARK с результатом 173 балла в шестой редакции теста изображений. Смартфон представили накануне, и оценка появилась почти сразу.

Этого хватило, чтобы обойти iPhone 18 Pro с 172 баллами и улучшить результат первого Motorola Signature на 9 баллов. Впереди только Huawei Pura 80 Ultra с 175 баллами.

Сильнее всего новинка проявляет себя в портретах. Лица получаются с естественными оттенками кожи, точной экспозицией и хорошей детализацией. На групповых снимках камера удерживает в фокусе людей, стоящих на разном расстоянии от неё.

Отмечается, что телефотокамера с 3-кратным оптическим зумом хорошо снимает крупные планы, а качество остаётся высоким примерно до 6-кратного приближения. На этом уровне смартфон переключает режимы сенсора, чтобы восстановить больше текстуры и деталей.

Motorola Signature 27 обошёл iPhone 18 Pro в рейтинге камер DXOMARK

В видео экспозиция точная, цвета выглядят естественно, а шум сдерживается при съёмке статичных сцен. Однако при съёмке дальних объектов заметно теряется детализация, а в очень тёмных сценах возможны сдвиги цвета и потеря части деталей.

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