Motorola выпустила планшет Moto Pad 70 Pro

Motorola анонсировала в Индии планшет Moto Pad 70 Pro. Это крупный 13-дюймовый аппарат с экраном 3.5K на 144 Гц, чипом Snapdragon 8s Gen 4, батареей на 10 200 мА·ч и стилусом Moto Pen Pro в коробке.

Производитель называет его премиальным флагманом, но если смотреть на железо трезво, то скорее передам нами хорошо укомплектованный планшет верхнего среднего сегмента по агрессивной цене, а не флагман в прямом смысле. Продажи стартуют 4 июля, пока только в Индии.

Чем планшет реально хорош

Сильная сторона Moto Pad 70 Pro не в одной характеристике, а в комплектации. В коробку кладут стилус Moto Pen Pro бесплатно, заряднику на 68 Вт, хотя сам планшет берёт максимум 45 Вт, и всё это при цене ниже 40 тысяч рупий (~$420).

Стилус завязан на ИИ-инструменты: Smart Capture, Sketch to Image (превращение наброска в картинку), AI Super Res, AI Live Transcript, AI Notes и умный режим чтения с пересказами и переводом. Опциональная клавиатура-чехол добавляет тачпад, отдельную Smart-клавишу и десктопный режим работы.

Характеристики Moto Pad 70 Pro

Экран 13 дюймов, 3.5K (3504×2190), 144 Гц, 319 ppi, до 800 нит, Dolby Vision, 12 бит, 99% DCI-P3 (панель LCD)

Snapdragon 8s Gen 4 (4 нм), 8 ГБ LPDDR5X

128 ГБ (UFS 3.1) или 256 ГБ (UFS 4.0), microSD до 2 ТБ

Батарея 10 200 мА·ч, зарядка 45 Вт, в комплекте блок на 68 Вт

Камеры 13 Мп сзади и 8 Мп спереди

Четыре динамика JBL, Dolby Atmos

Корпус металлический, 6,2 мм, 589 г

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, трёхслойное охлаждение

Android 16, обновления до Android 17 и 18, патчи безопасности до 2030 года

В Индии планшет выходит в цвете Pantone Titan в двух версиях: 8/128 ГБ за 36 999 рупий (~$390) и 8/256 ГБ за 39 999 рупий (~$420)). Комплект с клавиатурой стоит 45 999 рупий.

Анонс заявлен только для Индии. Глобального релиза и тем более официальных продаж в России Motorola не подтверждала, а планшеты бренда до РФ официально доезжают редко. Так что у нас это устройство, если и появится, то через параллельный импорт и заметно дороже индийского ценника.