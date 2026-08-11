Официально: опубликован список смартфонов Motorola, которые получат Android 17
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Официально: опубликован список смартфонов Motorola, которые получат Android 17

В списке 52 смартфона компании, но их может быть больше.
Фото аватара
Редакция The GEEK 11 августа 2026 в 14:33
Официально: опубликован список смартфонов Motorola, которые получат Android 17

Профильное издание YTECHB изучило официальный сайт Motorola и составило список смартфонов, которые гарантированно получат обновление до операционной системы Android 17. В перечень попало 52 устройства, но в будущем их может быть больше.

Список смартфонов Motorola, которые получат обновление до Android 17

Серия Motorola Edge:

  • Motorola Edge 2026
  • Motorola Edge 70 Pro+
  • Motorola Edge 70 Pro
  • Motorola Edge 70 Max
  • Motorola Edge 70 Neo
  • Motorola Edge 70 Plus
  • Motorola Edge 70 Fusion+
  • Motorola Edge 70 Fusion
  • Motorola Edge 70
  • Motorola Edge 2025
  • Motorola Edge 60 Stylus
  • Motorola Edge 60 Pro
  • Motorola Edge 60 Fusion
  • Motorola Edge 60
  • Motorola Edge 50 Ultra

Серия Moto G:

  • Moto G Stylus 2026
  • Moto G Power 2026
  • Moto G Play 2026
  • Moto G 2026
  • Moto G 2025
  • Moto G Power 2025
  • Moto G Stylus 2025
  • Moto G Max
  • Moto G87
  • Moto G86
  • Moto G86 Power
  • Moto G77
  • Moto G77 Power
  • Moto G67
  • Moto G57
  • Moto G57 Power
  • Moto G47
  • Moto G37
  • Moto G37 Power

Серия Moto Razr:

  • Moto Razr 70 Ultra
  • Moto Razr 70 Plus
  • Moto Razr 70
  • Moto Razr Ultra 2026
  • Moto Razr+ 2026
  • Moto Razr 2026
  • Moto Razr Fold 2026
  • Moto Razr Fold 2025
  • Moto Razr 60 Ultra
  • Moto Razr 60s
  • Moto Razr 60d
  • Moto Razr 60
  • Moto Razr Ultra 2025
  • Moto Razr+ 2025
  • Moto Razr 2025
  • Moto Razr 50 Ultra
  • Moto Razr+ 2024

Серия Motorola Signature:

  • Motorola Signature

В данный список не попал прошлогодний смартфон Motorola Edge 60 Neo, что говорит о том, что перечень не окончательный, и в ближайшее время Motorola может заявить об обновлении до ОС Android 17 для других своих устройств.

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