Официально: опубликован список смартфонов Motorola, которые получат Android 17

Профильное издание YTECHB изучило официальный сайт Motorola и составило список смартфонов, которые гарантированно получат обновление до операционной системы Android 17. В перечень попало 52 устройства, но в будущем их может быть больше.
Список смартфонов Motorola, которые получат обновление до Android 17
Серия Motorola Edge:
- Motorola Edge 2026
- Motorola Edge 70 Pro+
- Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Edge 70 Max
- Motorola Edge 70 Neo
- Motorola Edge 70 Plus
- Motorola Edge 70 Fusion+
- Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 2025
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 50 Ultra
Серия Moto G:
- Moto G Stylus 2026
- Moto G Power 2026
- Moto G Play 2026
- Moto G 2026
- Moto G 2025
- Moto G Power 2025
- Moto G Stylus 2025
- Moto G Max
- Moto G87
- Moto G86
- Moto G86 Power
- Moto G77
- Moto G77 Power
- Moto G67
- Moto G57
- Moto G57 Power
- Moto G47
- Moto G37
- Moto G37 Power
Серия Moto Razr:
- Moto Razr 70 Ultra
- Moto Razr 70 Plus
- Moto Razr 70
- Moto Razr Ultra 2026
- Moto Razr+ 2026
- Moto Razr 2026
- Moto Razr Fold 2026
- Moto Razr Fold 2025
- Moto Razr 60 Ultra
- Moto Razr 60s
- Moto Razr 60d
- Moto Razr 60
- Moto Razr Ultra 2025
- Moto Razr+ 2025
- Moto Razr 2025
- Moto Razr 50 Ultra
- Moto Razr+ 2024
Серия Motorola Signature:
- Motorola Signature
В данный список не попал прошлогодний смартфон Motorola Edge 60 Neo, что говорит о том, что перечень не окончательный, и в ближайшее время Motorola может заявить об обновлении до ОС Android 17 для других своих устройств.