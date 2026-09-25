Motorola Signature 27 первым среди не-Pixel получит GrapheneOS
Новости

Motorola Signature 27 первым среди не-Pixel получит GrapheneOS

Поддержка GrapheneOS появится благодаря функциям безопасности нового флагманского процессора Qualcomm.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:46
Motorola Signature 27 первым среди не-Pixel получит GrapheneOS

Motorola Signature 27 станет первым смартфоном не из линейки Pixel с поддержкой GrapheneOS. Команда операционной системы подтвердила совместимость недавно представленной модели.

Смартфон оснащён Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Новые функции безопасности процессора позволили реализовать поддержку защищённой системы на базе Android Open Source Project.

Команда GrapheneOS также планирует выпуск устройств с предустановленной системой, но подробностей пока нет. Поддержку могут получить складные Motorola Razr 2027 года.

В Северной Америке Signature 27 должен поступить в продажу в ноябре 2026 года. Точная дата и цена пока не объявлены.

Обсудить

Главное по теме

Новости Анонс Moto X70 Air — очередной ультратонкий конкурент iPhone Air и Galaxy S25 Edge

Смартфон толще флагманов от Samsung и Apple, но может похвастаться достойной батареей и быстрой зарядкой.
Новости Motorola выпустит раскладушку и наушники с кристаллами Swarovski Новости Появились официальные тизеры Motorola Edge 40 до анонса

Похожие материалы

Android 17 Официально: опубликован список смартфонов Motorola, которые получат Android 17

В списке 52 смартфона компании, но их может быть больше.

 Motorola Ответ Samsung и Apple: Motorola разработала премиальные смарт-часы Watch Ultra

В сети появились первые изображения.

 Motorola Motorola выпустила планшет Moto Pad 70 Pro

Но это не флагман, как заявляет Motorola.

 Motorola Motorola представила складные смартфоны Razr Fold, Razr, Razr Plus и Razr Ultra

Один «фолд» и три «флипа».

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

Утечка: наушники Nothing Headphone (1) Pro показали на рендерах и раскрыли характеристики до презентации Опубликованы цены на все флагманы серии Honor Magic 9 до презентации PlayStation 6 и Xbox Helix могут представить в 2027 году Минпромторг определился со ставками технологического сбора на смартфоны и компьютеры GTA VI получила коллекционный набор за $399, но без самой игры Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

24 сентября · Commo

До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

Простые наушники без лишних настроек, но с очень долгой работой.
  1. 16 Сен

    Honor

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro
  2. 12 Сен

    Amazfit

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3
  3. 05 Сен

    Honor

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro
  4. 31 Авг

    Polaris

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню
  5. 24 Авг

    vivo

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70
Смотреть все обзоры →