Motorola Signature 27 первым среди не-Pixel получит GrapheneOS

Motorola Signature 27 станет первым смартфоном не из линейки Pixel с поддержкой GrapheneOS. Команда операционной системы подтвердила совместимость недавно представленной модели.

Смартфон оснащён Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Новые функции безопасности процессора позволили реализовать поддержку защищённой системы на базе Android Open Source Project.

Команда GrapheneOS также планирует выпуск устройств с предустановленной системой, но подробностей пока нет. Поддержку могут получить складные Motorola Razr 2027 года.

В Северной Америке Signature 27 должен поступить в продажу в ноябре 2026 года. Точная дата и цена пока не объявлены.