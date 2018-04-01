Первые пользователи раскладушки Motorola Razr оказались недовольны

Несмотря на несколько переносов старта продаж, парочка раскладушек Motorola Razr уже добралась до пользователей. Последние, как оказалось, находятся под впечатлением.

Владельцы раскладушек недовольны своими устройствами. Они жалуются на пластиковый звук, который слышен каждый раз, когда смартфон складывается и раскладывается. Покупатели жалуются, что это не может быть нормой для новинки с таким ценником, и надеются, что это брак, который можно будет заменить.

A bunch of people are receiving their #MotorolaRAZR tomorrow. I've been using it for five days – here's how the display is holding up in terms of creaking.



What do you think? Is this acceptable from a $1500 phone.after five days?



Tweet quoted is the display after one day. https://t.co/D9Tv7DHyF3 pic.twitter.com/6oQFhaRchE — Nirave 尼拉夫 (@nirave) February 6, 2020

Похоже, Motorola Razr повторяет судьбу Galaxy Fold, который также вышел далеко не с первой попытки. Однако, в итоге Samsung удалось исправить все ошибки и выпустить на рынок нормальный гаджет. Справится ли с этим Motorola?

Напомню, легендарная раскладушка возродилась осенью 2019 года. Позже старт продаж был несколько раз перенесён из-за высокого спроса. Motorola Razr продаётся за $1500 и официально станет доступна с 18 февраля. Сейчас устройство доступно для предзаказа.