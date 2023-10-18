Опубликованы скриншоты операционной системы Xiaomi HyperOS

Вчера Xiaomi анонсировала мобильную операционную систему HyperOS и показала флагман Xiaomi 14 работающий на ней, а сегодня в Сети появились скриншоты интерфейса грядущей ОС.

Судя по опубликованным изображениям, Xiaomi предложит более гибкие настройки экрана блокировки с новыми типами шаблонов, часов, шрифтов и виджетами, а также более детальную настройку обоев.

Центр управления получил более упрощённый вид по сравнению с MIUI 14. Значки приложений схожи со значками в MIUI 14, но стоит отметить, что это очень ранняя бета-версия HyperOS и финальная ОС может выглядеть иначе.

Подробности операционной системы HyperOS компания раскроет на презентации смартфонов Xiaomi 14 серии, анонс которых ожидается 27 октября.