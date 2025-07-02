Apple разрабатывает камеру, способную снимать как человеческий глаз

Apple запатентовала сенсор нового поколения, который может кардинально изменить мобильную съёмку. Согласно документу, обнаруженному в базе патентов, технология позволит iPhone фиксировать сцены с динамическим диапазоном до 20 стопов яркости — вплотную к возможностям человеческого глаза, который различает от 20 до 30 стопов. Современные смартфоны, для сравнения, ограничены диапазоном в 10–13 стопов.

Конструкция сенсора состоит из двух слоёв. Верхний улавливает свет, а нижний обрабатывает информацию: снижает шумы, управляет яркостью и стабилизирует изображение. В описании упоминается система LOFIC — технология, позволяющая каждому пикселю адаптивно регулировать объём воспринимаемого света в зависимости от условий сцены. Это позволяет сохранить детали как в светлых, так и в тёмных участках кадра.

В сенсор встроена система шумоподавления на уровне железа: каждый пиксель имеет отдельный контур для подавления наводок, возникающих из-за нагрева чипа. Обработка происходит до вмешательства со стороны программного обеспечения, что заметно улучшает качество изображения на выходе.

Если Apple интегрирует эту разработку в будущие iPhone, мобильные камеры могут выйти на уровень, сравнимый с профессиональными системами, включая ARRI Alexa 35 и другие кинокамеры.

Пока речь идёт только о патенте. Будет ли технология реализована в серийных устройствах — неизвестно.