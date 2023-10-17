Постер Xiaomi 14 раскрыл дизайн, характеристики и стоимость смартфона

Презентация флагманов Xiaomi 14 серии ожидается в конце месяца и в преддверии анонса в Сети «всплывает» всё больше информации по грядущим новинкам. Сегодня в Weibo был опубликован промо-постер смартфона Xiaomi 14, который раскрыл дизайн и характеристики девайса.

Из утечки стало известно, что Xiaomi 14 получит 6,44-дюймовый 12-битный OLED-дисплей (C8) с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а яркость подсветки в пике будет достигать до рекордных 2800 нит. Поддерживается HDR10+ и Dolby Vision.

За вычислительные возможности в смартфоне отвечает неанонсированная флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Gen 3, которая будет работать в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5x и быстрым хранилищем типа UFS 4.0. Для отвода тепла от чипа реализована большая испарительная камера с жидкостью.

Основной блок камер оснащён тремя сенсорами с настройкой Leica, из которых: главный на 50 Мп OmniVision OV50H размером 1/1,28-дюйма (1,2 мкм) и с поддержкой оптической стабилизации изображения, два других — сверхширик на 50 Мп и телевик на 50 Мп.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4600 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной, есть и реверсивная на 10 Вт. Кроме этого, девайс получил стереодинамики, ИК-порт и защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.

Судя по утечки, в Китае Xiaomi 14 поступит в продажу по следующим ценам:

(12/256 ГБ) — 3999 юаней (53 200 ₽)

(12/512 ГБ) — 4299 юаней (57 200 ₽)

(16/512 ГБ) — 4599 юаней (61 200 ₽)

(16 ГБ/1 ТБ) — 4999 юаней (67 700 ₽)

Презентация смартфонов Xiaomi 14 серии ожидается 27 октября.