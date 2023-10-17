Флагман Xiaomi 14 работающий на HyperOS показали на «живых» фотографиях

Сегодня генеральный директор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) анонсировал новую мобильную операционную систему HyperOS, а спустя несколько часов показал флагман Xiaomi 14 работающий на этой ОС.

К сожалению, смартфон заключён в специальный чехол, который скрывает дизайн устройства.

Параллельно этой новости на просторах Weibo был опубликован снимок, на котором якобы запечатлён Xiaomi 14, судя по этой фотографии, девайс получил среднюю часть из полированного металла и дисплей с очень узкими рамками.

Кроме этого, сегодня в Сети «всплыл» промо-постер смартфона, который раскрыл дизайн задней части флагмана:

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором описаны все известные технические характеристики и стоимость грядущей новинки. Анонс Xiaomi 14 серии ожидается 27 октября.