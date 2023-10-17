Xiaomi анонсировала операционную систему HyperOS, которая заменит MIUI

Сегодня генеральный директор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) анонсировал новую мобильную операционную систему HyperOS, которая как ожидается, заменит лаунчер MIUI.

Цзюнь на своей личной страничке в X заявил, что «сегодняшний день знаменует собой исторический момент. После многих лет коллективной работы наша новая операционная система HyperOS официально дебютирует вместе со смартфонами Xiaomi 14 серии».

Какие-либо подробности касательно HyperOS, гендиректор компании не предоставил, но обо всём узнаем совсем скоро, анонс флагманов Xiaomi 14 ожидается 27 октября.