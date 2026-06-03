Промокоды для «Мир танков» на июнь 2026: бонус и инвайт-коды

Промокоды для «Мира танков» — это простой способ бесплатно получить ценные бонусы и награды: золото, серебро, дни Премиум-аккаунта и даже эксклюзивные танки.
В этом материале мы собрали все рабочие промокоды «Мира танков» на июнь 2026 года и подробно объяснили, как их активировать буквально за пару минут. Список актуальных бонус-кодов мы регулярно обновляем, поэтому добавьте страницу в закладки — так вы первыми узнаете о новых промокодах и не упустите выгодные предложения.
Промокоды Мир танков на июнь 2026 года
Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (актуально на июнь 2026 года)
- VDAY2026MT — 2D-стиль «Знамя Победы», 1 день Премиум-аккаунта, 3 декали «Вечный огонь» и 3 надписи «Помним!»
- BP43P1HMT — танк Объект 274а в аренду на 10 боёв вместе со 100-процентным экипажем
- OCVPGTGMT — танк Excelsior в аренду на 10 боёв вместе со 100-процентным экипажем
- PAY4YCVMT — танк M4A1 Revalorisé в аренду на 10 боёв вместе со 100-процентным экипажем
- 25O8UFZMT — танк Т-54 первый образец в аренду на 10 боёв вместе со 100-процентным экипажем
- 6EW2EJDMT — танк Cromwell B в аренду на 10 боёв вместе со 100-процентным экипажем
На данный момент актуальных полезных призов нет, но уже совсем скоро можно ждать промокоды, приуроченные ко Дню России. Кроме того, для всех новых игроков действуют инвайт-коды, дающие дополнительные награды:
- MTSTART — после выполнения всех заданий вы получите танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней Танкового премиум-аккаунта, 2,5 миллиона серебра, 5 универсальных руководств, а также 15 личных резервов: 50% к серебру на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час;
- TANKOLET — 1000 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, плюс аренда Matilda LVT на 10 битв;
- IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, недельная аренда танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон на скидку 15% в Премиум-магазине;
- LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
- TANKBATTLES — 750 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, плюс аренда Ram II на 10 битв;
- MIPTAHKOV — 750 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;
- RUTANKS — 500 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, плюс аренда «T-34-85M» на 10 битв;
- TAHKI — 250 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;
- TANKITOP1RU — 250 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, плюс аренда «Объект 244» на 10 битв.
Куда ввести промокод Мир танков?
Официальный портал игры:
- Авторизуйтесь на сайте «Мир танков»;
- В правом верхнем углу кликните по своему игровому имени и выберите «Активировать код»;
- В появившемся окне введите промокод и нажмите «Активировать»;
- Бонусы поступят на ваш аккаунт.
Премиум-магазин:
- Откройте страницу Премиум-магазина;
- В верхней части экрана нажмите на «Активировать код»;
- Введите промокод в специальное поле и подтвердите;
- Бонусы поступят на ваш аккаунт.
Lesta Game Center:
- Войдите в LGC, затем в верхнем левом углу кликните на свой никнейм;
- Выберите «Активировать код»;
- В открывшемся окне введите промокод и подтвердите;
- Бонусы поступят на ваш аккаунт.