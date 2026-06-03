Промокоды для «Мир танков» на июнь 2026: бонус и инвайт-коды

Промокоды для «Мира танков» — это простой способ бесплатно получить ценные бонусы и награды: золото, серебро, дни Премиум-аккаунта и даже эксклюзивные танки.

В этом материале мы собрали все рабочие промокоды «Мира танков» на июнь 2026 года и подробно объяснили, как их активировать буквально за пару минут. Список актуальных бонус-кодов мы регулярно обновляем, поэтому добавьте страницу в закладки — так вы первыми узнаете о новых промокодах и не упустите выгодные предложения.

Промокоды Мир танков на июнь 2026 года

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (актуально на июнь 2026 года)

VDAY2026MT — 2D-стиль «Знамя Победы», 1 день Премиум-аккаунта, 3 декали «Вечный огонь» и 3 надписи «Помним!»

— 2D-стиль «Знамя Победы», 1 день Премиум-аккаунта, 3 декали «Вечный огонь» и 3 надписи «Помним!» BP43P1HMT — танк Объект 274а в аренду на 10 боёв вместе со 100-процентным экипажем

— танк Объект 274а в аренду на 10 боёв вместе со 100-процентным экипажем OCVPGTGMT — танк Excelsior в аренду на 10 боёв вместе со 100-процентным экипажем

— танк Excelsior в аренду на 10 боёв вместе со 100-процентным экипажем PAY4YCVMT — танк M4A1 Revalorisé в аренду на 10 боёв вместе со 100-процентным экипажем

— танк M4A1 Revalorisé в аренду на 10 боёв вместе со 100-процентным экипажем 25O8UFZMT — танк Т-54 первый образец в аренду на 10 боёв вместе со 100-процентным экипажем

— танк Т-54 первый образец в аренду на 10 боёв вместе со 100-процентным экипажем 6EW2EJDMT — танк Cromwell B в аренду на 10 боёв вместе со 100-процентным экипажем

На данный момент актуальных полезных призов нет, но уже совсем скоро можно ждать промокоды, приуроченные ко Дню России. Кроме того, для всех новых игроков действуют инвайт-коды, дающие дополнительные награды:

MTSTART — после выполнения всех заданий вы получите танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней Танкового премиум-аккаунта, 2,5 миллиона серебра, 5 универсальных руководств, а также 15 личных резервов: 50% к серебру на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час;

— после выполнения всех заданий вы получите танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней Танкового премиум-аккаунта, 2,5 миллиона серебра, 5 универсальных руководств, а также 15 личных резервов: 50% к серебру на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час; TANKOLET — 1000 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, плюс аренда Matilda LVT на 10 битв;

— 1000 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, плюс аренда Matilda LVT на 10 битв; IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, недельная аренда танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон на скидку 15% в Премиум-магазине;

— 1000 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, недельная аренда танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон на скидку 15% в Премиум-магазине; LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

— 1000 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв; TANKBATTLES — 750 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, плюс аренда Ram II на 10 битв;

— 750 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, плюс аренда Ram II на 10 битв; MIPTAHKOV — 750 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

— 750 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв; RUTANKS — 500 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, плюс аренда «T-34-85M» на 10 битв;

— 500 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, плюс аренда «T-34-85M» на 10 битв; TAHKI — 250 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

— 250 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв; TANKITOP1RU — 250 золота, неделя Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, плюс аренда «Объект 244» на 10 битв.

Куда ввести промокод Мир танков?

Официальный портал игры:

Авторизуйтесь на сайте «Мир танков»; В правом верхнем углу кликните по своему игровому имени и выберите «Активировать код»; В появившемся окне введите промокод и нажмите «Активировать»; Бонусы поступят на ваш аккаунт.

Премиум-магазин:

Откройте страницу Премиум-магазина; В верхней части экрана нажмите на «Активировать код»; Введите промокод в специальное поле и подтвердите; Бонусы поступят на ваш аккаунт.

Lesta Game Center: