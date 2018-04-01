Опубликованы новые рендеры линейки Samsung Galaxy Note 20

На днях Samsung выпустила свою флагманскую линейку S20, теперь компания может спокойно заниматься разработкой другой ветки — Galaxy Note 20.

Дизайнеры уже создали несколько неофициальных рендеров на смартфоны Galaxy Note 20. Авторы изображений, решили что всего будет три устройства: Note 20, Note 20+ и Note 20 Ultra.

Дизайн новинок ничем примечательным не отличается. Заметить можно только стилус, который характерен для данной линейки и другие цвета корпусов. Фронтальную камеру сделали врезанной в экран и расположили посередине. Основная камера помещена в большой черный блок: три датчика + вспышка у базовой модели, по четыре датчика у старших моделей + неизвестный сенсор.

Последние Galaxy Note10 компания представила в конце лета 2019 года. Затем Samsung “довыпустила” доступную версию Galaxy Note 10 Lite. Можно предположить, что новую линейку производитель также представит летом 2020 года.

Ранее другие дизайнеры уже создавали рендеры Samsung Galaxy Note 20, посмотреть их можно тут.