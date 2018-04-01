В России стартуют продажи Samsung Galaxy Note10 Lite

В России стартуют продажи доступного Samsung Galaxy Note10 Lite. Производителю удалось почти вдвое удешевить новинку по сравнению с базовой моделью Galaxy Note10.

У смартфона 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей, процессор Exynos 9810, емкий аккумулятор на 4500 мАч, есть поддержка быстрой 25-ваттной зарядки. Новинка получила 6 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти.

С камерами у Note10 Lite тоже все в порядке: 3 датчика по 12 Мп в основной и 32 Мп в фронтальной камерах.

Смартфон работает на Android 10 с новой оболочкой One UI 2.0. Он доступен в трёх цветовых вариантах: аура, красный и чёрный. В комплекте, как характерно для всей линейки Galaxy Note, идёт фирменный стилус S Pen.