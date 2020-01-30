Появились первые рендеры Samsung Galaxy Note 20
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Новости

Появились первые рендеры Samsung Galaxy Note 20

Дизайнеры на основе утечек создали рендеры будущего Samsung Galaxy Note 20. Получилось вполне реалистично.

На изображениях смартфон представлен с большим экраном и тонкими рамками. Фронтальная камера традиционно расположена сверху по центру. Ожидается, что она получит 12-мегапиксельный датчик.

samsung Galaxy note 20

Как и у линейки Galaxy S20, задняя панель Note 20 находится под стеклом. Основная камера тоже особых изменений не получила — большой черный блок с 3 или 4 датчиками. Главным будет выступать 108-мегапиксельный датчик + дополнительные на 48 и 12 Мп. Есть вероятность, что Galaxy Note 20 получит 100-кратный зум, как у флагманского Galaxy S20 Ultra.

  • Samsung Galaxy Note 20 1
  • Samsung Galaxy Note 20 2 1

По слухам, новинку оснастят мощным процессором Snapdragon 865, 12/16 Гб оперативной и 256/512 Гб флеш-памяти в зависимости от версии. Устройство будет поддерживать 5G, NFC и быструю зарядку.

  • Samsung Galaxy Note 20 4
  • Samsung Galaxy Note 20 3

Смартфон будет традиционно поставляться с фирменным стилусом S Pen. Ориентировочная стоимость Galaxy Note 20 составляет $1000. Представят гаджет не скоро — примерно в сентябре 2020 года.

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