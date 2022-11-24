OPPO предлагает скидки до 30% в честь Черной пятницы

Компания OPPO объявила о старте российской распродажи, приуроченной к Черной пятнице. По скидке можно приобрести значительную часть смартфонов бренда.

Например, серия OPPO Reno7 с задней крышкой стилизованной «под кожу» и подсветкой-индикатором вокруг микролинзы, обойдётся в 19 590 рублей.

Следом идёт OPPO A96 с 6,59 дюймовым экраном, процессором Snapdragon 680, аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой на 33 Вт. В дни распродажи его можно забрать за 17 185 рублей.

Не забыли и про бюджетные модели: OPPO A57s с 50 МП камерой и недавно представленный OPPO A17 со специальным покрытием Fiber Glass Leather, которое используется в Reno7. Стоимость OPPO A57s составляет 11 330 рублей, а OPPO A17 — всего 8 900 рублей.

Специальные цены на различные смартфоны OPPO действуют с 24 ноября по 4 декабря.