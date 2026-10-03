OPPO готовит неприятный сюрприз с ценами Find X10 в Европе

OPPO готовится вывести серию Find X10 за пределы Китая. По предварительным данным, европейские версии новых флагманов окажутся заметно дороже предыдущего поколения.

OPPO Find X10 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценивают в 1399 евро. Версия на 512 ГБ может стоить 1599 евро. За Find X10 Pro Max с 12/512 ГБ могут попросить 1799 евро.

Для сравнения, Find X9 стартовал в Европе с 999 евро, а Find X9 Pro стоил 1299 евро. Таким образом, базовый флагман нового поколения может подорожать сразу на 400 евро.

Предыдущая серия при этом показала сильные результаты. В Китае Find X9 к началу сентября набрала около 3,02 млн активаций, примерно 182 тыс. из них пришлись на Find X9 Ultra.

Точных данных о продажах Find X9 в Европе в штуках OPPO не раскрывала. Известно, что в Испании за первые две недели серия продавалась почти в пять раз лучше Find X8, а зарубежные продажи на старте примерно вдвое превысили результаты предыдущего поколения.

В Китае Find X10 стоит от 5499 юаней, а Find X10 Pro Max от 6799 юаней. Международный запуск старшей модели уже подтверждён, однако официальные европейские цены пока не объявлены.