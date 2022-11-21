OPPO представила в России доступный смартфон A17 с камерой 50 Мп

Компания OPPO представила для российского рынка новое устройство из A серии – OPPO A17. Новинка оснащена 50-Мп камерой и аккумулятором емкостью 5000 мА·ч.

A17 унаследовал сверхтонкий ретродизайн OPPO с плоской рамкой и закругленными краями. Вес новинки 189 г, а толщинаа составляет 8,29 мм.

OPPO A17 доступен в двух цветах: синий и черный. Задняя крышка изготовлена с применением технологии композитной обработки, благодаря чему внешне и тактильно смартфон напоминает натуральную кожу. Внутренний слой имеет легкое тиснение под кожу, а наружный покрыт ультрафиолетовым напылением.

Основная камера получила сенсор на 50 Мп, а фронтальная — 5 Мп. Также есть функции для обработки изображений. Среди них — 360° Fill Light, Portrait Retouching , HDR и другие.

В качестве процессора выступает MediaTek Helio G35 с частотой до 2,3 ГГц. При помощи технологии OPPO RAM Expansion, объем оперативной памяти смартфона может быть увеличен за счет использования до 4 Гб свободной постоянной памяти. Также есть поддерживает расширение флеш-памяти с помощью карт памяти объемом до 2 ТБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Смартфон OPPO A17 c 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти доступен в двух цветах: черном и синем. Стоимость новинки составляет 10 990 рублей.