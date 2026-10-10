OPPO готовит флагманский фаблет с классическим дисплеем 16:9
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OPPO готовит флагманский фаблет с классическим дисплеем 16:9

Грядёт первый конкурент смартфону HUAWEI Pura X View.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:18
OPPO готовит флагманский фаблет с классическим дисплеем 16:9

Компания OPPO разрабатывает необычный флагманский смартфон с дисплеем классического формата, у которого будет соотношение сторон 16:9. Об этом сообщил в Weibo авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

По словам информатора, у прототипа ширина экрана составляет 81 мм, а диагональ ожидается около 6,5-дюймов, при этом у финальной версии смартфона ширина корпуса не должна превышать 85 мм. Кроме этого, дисплей девайса получил сверхтонкие симметричные рамки со всех четырёх сторон толщиной около 1 мм. Другие технические характеристики, пока неизвестны.

Грядущий фаблет станет конкурентом HUAWEI Pura X View и альтернативой современным вытянутым смартфонам, а благодаря соотношению сторон 16:9 стандартные видео смогут занимать всю площадь дисплея без чёрных полос по краям. Впрочем, для некоторых, широкий корпус может оказаться менее удобным для управления одной рукой.

Ожидается, что презентация фаблета состоится в первой половине 2027 года.

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