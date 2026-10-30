Ультрафлагман OPPO Find X10 Ultra может не получить топ-чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Компания OPPO рассматривает возможность установки чипа MediaTek Dimensity 9600 Pro вместо Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в грядущем фотофлагмане Find X10 Ultra. Об этом сообщил китайский инсайдер Smart Pikachu.

По словам информатора, OPPO уже тестирует прототипы Find X10 Ultra на платформе Dimensity 9600 Pro. Одной из причин возможного отказа от Qualcomm могут стать неудовлетворительные результаты Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в независимых тестах, где его производительность из-за перегрева падала практически до уровня трёхгодовалого Snapdragon 8 Gen 3. При этом новый процессор отличается высокой стоимостью.

Однако окончательное решение пока не принято. OPPO также испытывает прототип смартфона с чипом Snapdragon, поэтому компания ещё может сохранить традиционную платформу Qualcomm, но ей придётся серьёзно проработать систему охлаждения.

Презентация OPPO Find X10 Ultra ожидается весной 2027 года.