OPPO представила «кожаный» смартфон Reno7 в России

Компания OPPO представила для российского рынка смартфон среднего сегмента — Reno7. Он получил сверхчувствительный сенсор IMX709 от Sony, микролинзу и функции портретной съемки под названием Bokeh Flare. По словам производителя, всё это «выводит мобильную фотографию на новый уровень».

Характеристики OPPO Reno7

Процессор: Qualcomm Snapdragon 778G

Дисплей: 6,43-дюймовый, AMOLED, разрешением 2400 × 1080 пикселей; 90 Гц; защитное стекло Corning Gorilla Glass 5

Тройная основная камера: 64 МП (80°), f/1.7, автофокус + (широкоугольная, 120 °), f/2.2 + 2 МП (макро, 89°), f/2.4; подсветка; поддержка 4К-видеосъёмки

Фронтальная камера: 32 МП (Sony IMX709, 1/2.74″, 85°), f/2.4; поддержка Full HD видеосъёмки

Память: 8/12 Гб ОЗУ (LPDDR4x), 128/256 Гб встроенной (UFS2.1)

Коммуникации: Wi-Fi 6 802.11ax; Bluetooth 5.2; USB Type-C; NFC; GPS/AGPS, ГЛОНАСС, Beidou, GALILEO, QZSS

Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая зарядка (33 Вт)

В России смартфон OPPO Reno7 доступен в двух цветах: оранжевый из прочного материала Fiber Glass Leather, по текстуре напоминающего кожу и черный с фирменным покрытием OPPO Glow, стоимость новинки составляет 27 990 рублей.

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