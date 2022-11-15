OPPO представила в России доступный смартфон A57s с аккумулятором на 5000 мАч

Компания OPPO представила для российского рынка новинку A57s. Эта модель сочетает преимущества A серии бренда, такие как длительный срок службы аккумулятора и надежность, с нововведениями, направленными на улучшение пользовательского опыта.

Смартфон получил 6,56-дюймовый экран OPPO A57s обеспечивает 96% охват цветовой гаммы NTSC, что эквивалентно 100% DCI P3. Также есть стереодинамики и режим Ultra Volume, который увеличивает максимальную громкость на 44%.

Емкость аккумулятора OPPO A57s составляет 5000 мА·ч с функцией быстрой зарядки SUPERVOOC на 33 Вт. По словам производителя, быстрая зарядка восполняет более 50% заряда батареи за 30 минут.

Смартфон OPPO A57s доступен в двух модификациях: 4 Гб/64 Гб и 4 Гб/128 Гб встроенной памяти. Младшая версия уже доступна, а вариант с увеличенным количеством памяти появится в продаже до конца ноября. Смартфон доступен в двух цветах: черном и синем, стоимость новинки составляет 13 990 рублей.