OPPO и Realme опубликовали графики обновления до ColorOS 17
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Владельцы 25 моделей OPPO и Realme получат обновление до ColorOS 17 в ноябре

Realme GT 7 получает прошивку с 5 ноября, GT 7T — с 18-го
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:30
Владельцы 25 моделей OPPO и Realme получат обновление до ColorOS 17 в ноябре

OPPO и Realme опубликовали графики обновления до ColorOS 17 на ноябрь. Новая прошивка доберётся до 25 моделей обеих марок, хотя часть флагманов получила её раньше.

Обновление выходит партиями, поэтому владельцы одного и того же смартфона получают его в разное время. Даты в графиках приблизительные, сроки могут сдвинуться для отдельных устройств и регионов.

У OPPO рассылка начинается 18 ноября с линейки Reno15. В первый день обновление получат Reno15 Pro Max 5G, Reno15 Pro 5G, Reno15 Pro Mini 5G и Reno15 5G. На Reno15c 5G прошивка начнёт поступать днём позже.

На 23 ноября назначено обновление для Reno15 F 5G, а 24 ноября систему получат складные Find N3 и Find N3 Flip. В тот же день прошивка придёт на Reno14 Pro 5G, Reno14 5G, Reno14 5G Diwali Edition и Reno14 F 5G.

У Realme первая волна уже началась: с 5 ноября обновление получают GT 7 и GT 7 Dream Edition. Ещё одна модель, GT 7T, присоединится 18 ноября.

Самая массовая волна запланирована на 19 ноября. В этот день ColorOS 17 начнёт поступать на десять смартфонов Realme:

  • Realme 16 5G
  • Realme 15 Pro 5G
  • Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Limited Edition
  • Realme 15 5G
  • Realme 15x 5G
  • Realme 15T 5G
  • Realme P4 Pro 5G
  • Realme P4 5G
  • Realme Narzo 90 5G
  • Realme Narzo 90x 5G
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