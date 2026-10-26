Стал известен набор камер в фотофлагмане OPPO Find X10 Ultra

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики камер в грядущем фотофлагмане OPPO Find X10 Ultra.

По словам информатора, основной модуль камер будет состоять из четырёх сенсоров, из которых: главный на 200 Мп размером 1/1.12″ с технологией LOFIC (Samsung ISOCELL HPA или HPU). Девайс предложит сразу два датчика перископа — один на 200 Мп с трёхкратным зумом и матрицей размером 1/1.3″, а второй на 50 Мп с зумом 10х. Также будет ещё ультраширик, но по нему нет никакой информации, зато известно, что фронтальная камера получит квадратный сенсор на 100 Мп.

Кроме этого, компания ещё не определилась какого размера установит второй сенсор-перископ 10х — среднеразмерный на 1/1.95″ или малоразмерный на 1/2.76″.

Презентация OPPO Find X10 Ultra ожидается весной 2027 года.