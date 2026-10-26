Стал известен набор камер в фотофлагмане OPPO Find X10 Ultra
Новости

Стал известен набор камер в фотофлагмане OPPO Find X10 Ultra

Сенсоры камер могут быть меньше, чем ожидалось.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:21
Стал известен набор камер в фотофлагмане OPPO Find X10 Ultra

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики камер в грядущем фотофлагмане OPPO Find X10 Ultra.

По словам информатора, основной модуль камер будет состоять из четырёх сенсоров, из которых: главный на 200 Мп размером 1/1.12″ с технологией LOFIC (Samsung ISOCELL HPA или HPU). Девайс предложит сразу два датчика перископа — один на 200 Мп с трёхкратным зумом и матрицей размером 1/1.3″, а второй на 50 Мп с зумом 10х. Также будет ещё ультраширик, но по нему нет никакой информации, зато известно, что фронтальная камера получит квадратный сенсор на 100 Мп.

Кроме этого, компания ещё не определилась какого размера установит второй сенсор-перископ 10х — среднеразмерный на 1/1.95″ или малоразмерный на 1/2.76″.

Презентация OPPO Find X10 Ultra ожидается весной 2027 года.

Читайте в Телеграм

Главное по теме

Новости OPPO представила Find X10 Pro Max с тремя камерами по 200 Мп и батареей на 8000 мА·ч

Новинки оснащены дисплеями до 144 Гц, процессорами Dimensity 9600 и быстрой зарядкой.
Новости OPPO опубликовала список глобальных устройств, которые получат ColorOS 17 на базе Android 17 Новости OPPO готовит флагманский фаблет с классическим дисплеем 16:9

Похожие материалы

Oppo OPPO готовит неприятный сюрприз с ценами Find X10 в Европе

Базовый флагман оценивают в 1399 евро, а Find X10 Pro Max может получить ценник 1799 евро.

 Oppo Представлены субфлагманские смартфоны OPPO Find X10 и Find X10 E

Лёгкий апгрейд прошлого покаления OPPO Find X9 и Find X9s Pro.

 Oppo Представлен фото-флагман OPPO Find X10 Pro Max с тремя 200 Мп камерами с поддержкой 8K видео

Главный претендент на звание лучшего камерофона года.

 Honor Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro

Одинаковые 200 Мп, одни и те же сцены и совсем разная картинка.

Скидки и подборки

7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы

Последние новости

Apple представила iPad mini с OLED-экраном 8,5 дюйма и защитой IP67 Huawei превратила роутер в книгу: внутри Wi-Fi 7 и искусственный интеллект Бюджетный Android превратился в Xbox: новое обновление HakuX «разогнало» тяжелые игры Apple меняет руководство после 30 лет работы ключевых топ-менеджеров Xiaomi представила Mijia Multi-Head Fascia Gun 3C с 16 массажными головками Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

25 октября · Raskat

Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

Электротяга, комфорт и реальные впечатления от поездок. Разбираемся, чем хорош RASKAT E-MTB и какие у него недостатки.
  1. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  2. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  3. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
  4. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  5. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
Смотреть все обзоры →