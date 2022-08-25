Oppo A96 с батареей на 5000 мАч официально появился в России

Компания Oppo представила для российского рынка смартфон среднего класса Oppo A96. Его особенностью является мощный аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

OPPO A96 оснащается 6,59–дюймовым экраном с разрешением FHD 1080х2412 и частотой обновления 90 Гц. Смартфон работает на платформе Snapdragon 680 4G в паре с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти.

В корпусе новинки используется специальная стеклянная панель с алмазной огранкой, которую помещают в вакуум для сжатия кристаллического рисунка. Как заявляют в Oppo, такое решение позволяет получить гладкий корпус и защитить его от отпечатков пальцев.

Смартфон OPPO A96 c 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти доступен в двух цветах: черном и синем. Стоимость составляет 21 990 рублей.

Кроме смартфона в России были представлены качественные беспроводные наушники Oppo Enco Air2.

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