OPPO опубликовала список глобальных устройств, которые получат ColorOS 17 на базе Android 17

Сегодня BBK Electronics опубликовала список смартфонов realme, которые перейдут с оболочки realme UI на ColorOS 17, а следом компания показала график обновления до ColorOS 17 для глобальных устройств OPPO. Развёртывание прошивки на базе операционной системы Android 17 начнётся 29 октября 2026 года, а завершить его производитель планирует в первом квартале 2027 года.

Ниже приведена дорожная карта обновлений для глобальных версий смартфонов и планшетов OPPO:

Прошивка ColorOS 17 получила обновлённый дизайн с более плавными анимациями в стиле «жидкого стекла» из iOS 27, режим многооконности, а также доработанные экраны блокировки с возможностями кастомизации. Новая оболочка предложит более плавный интерфейс, улучшенное распределение ресурсов и расширенные возможности ИИ.