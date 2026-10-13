OPPO опубликовала список глобальных устройств, которые получат ColorOS 17 на базе Android 17
Новости

OPPO опубликовала список глобальных устройств, которые получат ColorOS 17 на базе Android 17

Всего в списке 59 смартфонов и планшетов компании.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:55
OPPO опубликовала список глобальных устройств, которые получат ColorOS 17 на базе Android 17

Сегодня BBK Electronics опубликовала список смартфонов realme, которые перейдут с оболочки realme UI на ColorOS 17, а следом компания показала график обновления до ColorOS 17 для глобальных устройств OPPO. Развёртывание прошивки на базе операционной системы Android 17 начнётся 29 октября 2026 года, а завершить его производитель планирует в первом квартале 2027 года.

Ниже приведена дорожная карта обновлений для глобальных версий смартфонов и планшетов OPPO:

dorozhnaja-karta-obnovlenij-dlja-globalnyh-versij-smartfonov-i-planshetov-oppo

Прошивка ColorOS 17 получила обновлённый дизайн с более плавными анимациями в стиле «жидкого стекла» из iOS 27, режим многооконности, а также доработанные экраны блокировки с возможностями кастомизации. Новая оболочка предложит более плавный интерфейс, улучшенное распределение ресурсов и расширенные возможности ИИ.

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