Oppo Find X2 засветился в Geekbench

Oppo Find X2 прошёл тест в популярном бенчмаркете Geekbench. Сейчас про смартфон мало известно, это одно из первых его упоминаний и утечек.
Будущий флагман компании Oppo набрал 913 баллов в однопоточном и 3308 баллов в многопоточном режимах.
Также из данных Geekbench видно, что устройство будет работать на топовом Snapdragon 865, получит 12 Гб оперативной памяти, быструю 65-ваттную зарядку и Android 10. Смартфон оснастят AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением WQHD+.
Новинка уже появлялась на качественных рендерах. Судя по всему, никакого «космического» и необычного дизайна ждать не стоит.
Oppo официально анонсирует Find X2 совсем скоро — 22 февраля.
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