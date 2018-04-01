Oppo Find X2 засветился в Geekbench
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Новости

Oppo Find X2 засветился в Geekbench

Oppo Find X2 прошёл тест в популярном бенчмаркете Geekbench. Сейчас про смартфон мало известно, это одно из первых его упоминаний и утечек.

Будущий флагман компании Oppo набрал 913 баллов в однопоточном и 3308 баллов в многопоточном режимах.

Geekbench Oppo Find X2

Также из данных Geekbench видно, что устройство будет работать на топовом Snapdragon 865, получит 12 Гб оперативной памяти, быструю 65-ваттную зарядку и Android 10. Смартфон оснастят AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением WQHD+.

Новинка уже появлялась на качественных рендерах. Судя по всему, никакого «космического» и необычного дизайна ждать не стоит.

Oppo Find X2

Oppo официально анонсирует Find X2 совсем скоро — 22 февраля.

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