Обои для Google Pixel 6/6 Pro уже можно скачать

Поскольку Google официально анонсировала Pixel 6 и Pixel 6 Pro, то в сети появились и первые официальные обои для новых смартфонов. Как сообщается, уже доступны 12 изображений в разрешении 3120 x 1440 пикселей.

Специалисты с XDA уже получили эти изображения и опубликовали их в сети. Скачать их можно по ссылке.

Отмечается, что обои можно установить на любой смартфон, однако они адаптированы именно под «Пиксели». Потому на других размещение выреза под камеру может попросту не совпадать. Стоит это учитывать.

Напомним, что ранее энтузиасты показали Google Pixel 6 Pro во включённом состоянии. На экране видно, что это тестовая версия.