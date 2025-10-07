Google сняла с продажи восстановленные Pixel 6 и Pixel 6 Pro | The GEEK
Новости

Google сняла с продажи восстановленные Pixel 6 и Pixel 6 Pro

В каталоге восстановленных смартфонов остались лишь три модели Pixel 7.

Google обновила свой онлайн-магазин и сняла с продажи восстановленные смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, сообщает 9to5google.

В октябре 2024 года Google впервые начала продавать восстановленные Pixel 6, Pixel 6a и Pixel 7 через официальный магазин. Позднее к ним присоединился Pixel 7a.

Первым из продажи пропал Pixel 6a из-за проблем с аккумулятором. Теперь Google сняла с продажи восстановленные Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые продавались по $339 и $539 соответственно. Причиной этого может быть тот факт, что смартфоны перестанут получать обновления программного обеспечения в 2026 году.

На фоне прекращения продаж восстановленных Pixel 6 и Pixel 6 Pro компания снизила цены на Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Теперь они стоят $359 и $539 вместо прежних $429 и $629, а Pixel 7a доступен за $339. Таким образом, в магазине остались только три восстановленных «пикселя». Они будут получать обновления до 2027 года.

id·212051·20251007_1152
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
