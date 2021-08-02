Google анонсировала смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на собственном процессоре

Google анонсировала два новых смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Компания только частично раскрыла особенности новинок. Поэтому назвать презентацию полноценной нельзя.

Главной особенностью в Pixel 6 и Pixel 6 Pro станет собственный процессор Tensor, который был создан Google. Разработка чипсета началась четыре года назад, когда Google приобрела часть мобильного подразделения HTC.

Google Pixel 6 Pro

Pixel 6 получил дисплей с диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Старшая версия с приставкой Pro оснащается дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением Quad HD+ и обладает частотой обновления 120 Гц. Обе модели оснащаются сканером отпечатков пальцев под дисплеем и металлическим корпусом.

Полноценная презентация смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 произойдёт осенью вместе с выходом Android 12.