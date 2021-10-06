Названа дата презентации Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Компания Google рассекретила дату презентации своих новых флагманов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. По данным The Verge, будущие новинки покажут 19 октября.

Производитель утверждает, что смартфоны смогут подстраиваться под пользователей. Они получат новые фирменные процессоры Tensor с мощными модулями ИИ, 120-герцовые OLED-экраны, модули Wi-Fi 6E, NFC, UWB и Android 12. У базовой версии ожидается камера с двумя объективами, у старшей — с тремя. При этом основной модуль получит разрешение в 50 МП.

Что касается цен, то Google Pixel 6 будет стоить от 650 евро (54 500 рублей), а Pixel 6 Pro — от 900 евро (около 75 500 рублей).

При этом официальные поставки новинок в Россию не ожидаются.