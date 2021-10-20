Google представила смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Компания Google официально представила новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на базе фирменного процессора Tensor. По данным поискового гиганта, он может конкурировать со Snapdragon 888 от Qualcomm. Младшая модель получила 8 ГБ ОЗУ, старшая — 12 ГБ. Базовые версии имеют по 128 ГБ постоянной памяти. Максимум для Pixel 6 — 256 ГБ, для Pixel 6 Pro — 512 ГБ.

We’re excited to finally properly introduce ourselves. 👋🏾



Meet #Pixel6 and Pixel 6 Pro, the completely reimagined Google phones: https://t.co/bJRDhj2Gw2#Pixel6Launch pic.twitter.com/ycJrzbPsay — Made By Google (@madebygoogle) October 19, 2021

В Pixel 6 используется 6,4-дюймовый FHD+ экран с частотой обновления до 90 Гц, в Pixel 6 Pro — 6,7 дюйма QHD+ и частотой обновления от 10 до 120 Гц. Есть встроенный сканер отпечатка и режим Always on Display. При этом дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass. Корпус и экран имею защиту от воды и пыли. Отмечается наличие удвоенной защиты от царапин для экрана.

Основные камеры также различаются. У младшей модели два модуля (50 + 12 МП), у старшей — три (50 + 12 + 48 МП). При этом в «прошке» есть телеобъектив с четырехкратным оптическим зумом. Фронтальные камеры тоже разные — 8 и 11 МП.

Ёмкость батареи составляет 4614 мАч в Pixel 6 и 5004 мАч в Pixel 6 Pro. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5E и Bluetooth 5.2. Также система поддерживает быструю проводную, беспроводную и реверсивную беспроводную зарядку. Из мелочей отметим стереодинамики и Android 12.

Цена вопроса — от 599 и 899 долларов соответственно. Предзаказ на телефоны доступен с 19 октября, в продажу они поступят 28 октября, но в России их официально не купить.