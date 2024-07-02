Массовый сбой превращает некоторые смартфоны Google Pixel в «кирпичи»

Владельцы смартфонов Google Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a массово жалуются на Reddit и форумах поддержки на «окирпичивание» устройств после сброса настроек до заводских.

В большинстве случаев после сброса устройство загружалось с чёрным экраном. После нескольких попыток пользователи видели ошибку, которую не удаётся исправить даже с помощью обновления программного обеспечения через подключение Google Pixel к компьютеру.

Интересно, что не все затронутые устройства работают на одной версии операционной системы. Сначала в Google связывали ошибку с материнской платой и отмечали невозможность бесплатного ремонта устройств, находящихся не на гарантии. Но после того, как стало понятно, что проблема массовая, Google признала наличие проблемы и заявила о её исследовании. На момент написания материала, проблема всё ещё актуальна.