Смартфон Google Pixel 6 показали в официальной рекламе

Японское подразделение Google опубликовало тизер смартфонов Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro. В нём зрителю показывают дизайн устройства, а также его преимущества для ежедневного использования.

Младшая модель Pixel 6 будет отличаться от Pixel 6 Pro более широкими рамками, а также отсутствием изогнутых краёв экрана. Кроме того, сзади Pixel 6 будет иметь черную полоску с двумя модулями, а Pixel 6 Pro – три.

Серия смартфонов Google Pixel 6 должна появится в продаже уже в октябре 2021 года.