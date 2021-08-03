Google Pixel 6 Pro показали во включённом состоянии

В сети появляются всё новые утечки о смартфонах Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. После публикации данных о процессор и других аспектах, появились также новые фото, которые демонстрируют включённый Pixel 6 Pro.

На снимках показали экран с разделом «О смартфоне», откуда можно вытащить кое-какие данные. Например, там есть слоты для двух SIM-карт, а сам смартфон предназначен для участников программы предварительного тестирования Google Insider.

Новые смартфоны получат фирменные однокристальные системы Google Tensor с продвинутыми ИИ-возможностями. Также обещают улучшение старых функций, распознавания речи и прочего. Отдельно отметим появление сопроцессора безопасности Titan M2. Скорее всего, это аналог «яблочного» чипа T2.

Ранее сообщалось, что смартфоны Google Pixel 6 Pro получат 6,7-дюймовый экран с частотой до 120 Гц и разрешением QHD+. Обещан новый главный сенсор в камере, который будет улавливать на 150% больше света. Также новинка получит иной дизайн, чем ранние модели. Выход ожидается в октябре, цена — порядка 1000 долларов.