Названы цены Google Pixel 6

Крупный европейский перевозчик уже рассекретил цену на смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Они оказались ниже ожидаемых.

Как ожидается, Pixel 6 представят в двух конфигурациях памяти: 8/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене в 550 и 600 евро (46 700 и 55 200 рублей). К слову, базовый вариант Pixel 5 в конфигурации 8/128 ГБ стоил 630 евро (53 500 рублей по курсу).

Pixel 6 Pro стартует с 900 евро (76 500 рублей по курсу). Там обещаны 3 варианта памяти: 12/128 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Наценка за дополнительную память составит порядка 100 евро (8500 рублей по актуальному курсу).

При это «прошка» получит ещё более крупный и четкий экран (6,7 дюйма QHD против 6,4 дюйма FHD), панель Samsung E5 LTPO, зарядку на 33 Вт и тройную камеру с телеобъективом и 4-кратным увеличением.

Также новинки будут различаться цветами.