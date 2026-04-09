Suunto представила наушники Spark с открытым звуком и трекингом активности

Финская компания Suunto анонсировала спортивные наушники Spark — первую модель бренда с технологией воздушной проводимости. Устройство ориентировано на пользователей, которым важно слышать окружающую среду во время тренировок и повседневной активности.

Конструкция открытого типа не перекрывает ушной канал, поэтому пользователь может одновременно слушать музыку и контролировать происходящее вокруг — например, движение транспорта или других людей. Такой формат особенно актуален для бега и городских поездок.

Одной из ключевых особенностей стали встроенные функции для тренировок. Наушники способны отслеживать параметры бега, включая частоту и длину шага, а также помогать контролировать положение шеи и осанку. При подключении к часам Suunto можно получать дополнительные данные о тренировке прямо во время занятия.

Spark также получили гибридную аудиосистему с несколькими драйверами, поддержку пространственного звука с отслеживанием движения головы и кодек LHDC 5.0 для воспроизведения аудио высокого качества. За звонки отвечают два микрофона с шумоподавлением.

Каждый наушник весит около 9 граммов. Конструкция включает титановую дужку с эффектом памяти и силиконовое покрытие. Защита от влаги и пыли соответствует стандарту IP55. Время работы составляет до 8 часов без кейса и до 40 часов с зарядным футляром.

Подключение осуществляется по Bluetooth 5.4 с поддержкой одновременной работы с двумя устройствами. Также доступны сенсорное управление и жесты головы.

Продажи Suunto Spark начнутся 8 апреля 2026 года