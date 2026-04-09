Suunto представила наушники Spark с открытым звуком и трекингом активности

Suunto представила новые наушники Spark с технологией воздушной проводимости.
Редакция The GEEK сегодня в 14:10
Финская компания Suunto анонсировала спортивные наушники Spark — первую модель бренда с технологией воздушной проводимости. Устройство ориентировано на пользователей, которым важно слышать окружающую среду во время тренировок и повседневной активности. 

Конструкция открытого типа не перекрывает ушной канал, поэтому пользователь может одновременно слушать музыку и контролировать происходящее вокруг — например, движение транспорта или других людей. Такой формат особенно актуален для бега и городских поездок. 

Одной из ключевых особенностей стали встроенные функции для тренировок. Наушники способны отслеживать параметры бега, включая частоту и длину шага, а также помогать контролировать положение шеи и осанку. При подключении к часам Suunto можно получать дополнительные данные о тренировке прямо во время занятия. 

Spark также получили гибридную аудиосистему с несколькими драйверами, поддержку пространственного звука с отслеживанием движения головы и кодек LHDC 5.0 для воспроизведения аудио высокого качества. За звонки отвечают два микрофона с шумоподавлением. 

Обзор Suunto Sonic: костная проводимость в спорте

Каждый наушник весит около 9 граммов. Конструкция включает титановую дужку с эффектом памяти и силиконовое покрытие. Защита от влаги и пыли соответствует стандарту IP55. Время работы составляет до 8 часов без кейса и до 40 часов с зарядным футляром. 

Подключение осуществляется по Bluetooth 5.4 с поддержкой одновременной работы с двумя устройствами. Также доступны сенсорное управление и жесты головы.

Продажи Suunto Spark начнутся 8 апреля 2026 года

Обзор Suunto Run: зачем они выпустили такие простые часы?
Suunto

Обзор Suunto Run: зачем они выпустили такие простые часы?

В эпоху «умных» часов Suunto пошла всем наперекор и вернулась к сути. Как ни странно, именно в этом…
Google разрабатывает конкурента Whoop
Google

Google разрабатывает конкурента Whoop

Выход фитнес-браслета без экрана ожидается в 2026 году.
Часы HUAWEI WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11 вышли в России
HUAWEI

Часы HUAWEI WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11 вышли в России

Большое обновление носимых устройств.
5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать
Polar

5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать

Отслеживать восстановление, HRV и качество сна без экрана на запястье и без ежемесячных платежей. В 2026 году это…
Ещё по теме
В сети появились фото «Яндекс Дропс» — наушники нашли в московском метро

В сети появились фото «Яндекс Дропс» — наушники нашли в московском метро
Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?
Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать
Apple представила AirPods Max 2

Apple представила AirPods Max 2
Новые наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro представят уже 19 март

Новые наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro представят уже 19 март
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе
Смарт-часы Xiaomi Watch 5 и наушники Redmi Buds 8 Pro вышли в России

Смарт-часы Xiaomi Watch 5 и наушники Redmi Buds 8 Pro вышли в России
Представлены Nothing Headphone (a) — бюджетные наушники с автономностью до 135 часов

Представлены Nothing Headphone (a) — бюджетные наушники с автономностью до 135 часов
Продажи наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5 начались в России

Продажи наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5 начались в России
Amazfit выпустила в России смарт-часы для бега Active 3 Premium

Amazfit выпустила в России смарт-часы для бега Active 3 Premium
HUAWEI выпустила часы для бегунов WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11

HUAWEI выпустила часы для бегунов WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11
Nothing готовит к выходу наушники Headphone (a)

Nothing готовит к выходу наушники Headphone (a)
Samsung представила наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro

Samsung представила наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro
Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы
