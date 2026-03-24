В сети появились фото «Яндекс Дропс» — наушники нашли в московском метро

Пользователь X под ником @ddarggon опубликовала фото наушников с логотипом Яндекса: по её словам, они лежали на полу станции «Театральная».

Судя по снимкам, это «Яндекс Дропс» — TWS-наушники с ИИ-ассистентом, которые компания анонсировала на YaC 2025, но в продажу пока не выпустила.

Здесь стоит сделать оговорку. Наушники внешне напоминают безымянные TWS из среднего ценового сегмента, а логотип на кейсе выглядит как наклейка или нанесённый постфактум стикер. Исключать, что кто-то просто кастомизировал кейс своими руками, не стоит. Яндекс утечку не прокомментировал.

Если фото настоящие — это первый живой взгляд на устройство за пределами презентации. Одной из ключевых функций «Яндекс Дропс» должна стать «Моя память»: пользователь голосом диктует Алисе идеи, задачи и списки, а ассистент их запоминает и возвращает по запросу. Точная дата старта продаж не называется.

Обновлено 16:10: Яндекс подтвердил утечку и дал The GEEK официальный комментарий: