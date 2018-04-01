Новая гибкая раскладушка от Samsung будет более доступной

Новую гибкую раскладушку от Samsung, которая получила название Galaxy Z Flip, должны представить на специальном мероприятии 11 февраля.

Сейчас стала известна стоимость новинки. Смартфон будет поставляться за $865 — для сравнения Galaxy Fold стоил почти 2 тысячи долларов.

Концепцию гибкой модели производитель показал несколько месяцев назад. Гаджет станет менее габаритным и будет складываться в небольшой квадрат.

Также известно, что Galaxy Z Flip получит 15-ваттную зарядку. А вот поддержки 5G у новинки не ожидается.

Несколько дней назад, на выставке CES 2020, Samsung провела закрытое мероприятие, на котором раскрыла некоторые характеристики смартфона. Новинка сможет снимать видео в 8K и в развернутом состоянии будет на 7,3 дюймов меньше, чем Galaxy Fold. При разработке компания вдохновлялась упаковкой компактной пудры Lancome.

На презентации 11 февраля покажут не только гибкий смартфон, но и линейку смартфонов Samsung Galaxy S20.