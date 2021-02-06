Samsung может представить Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 в июле

Согласно утечкам, представители Samsung могут выпустить смартфоны Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 в июле. Это стало известно из исследований, которые провели зарубежные источники. Так, утверждается, что компании потребуется около 5 месяцев, чтобы запустить два этих продукта. Этот период был выбран не зря и опирался на прошлые запуски устройств. Кроме того, это же информация подтверждается и другим ресурсом, близким к производителю.

Но что более странно, так это то, что многие не считают Galaxy Z Flip3 флагманским устройством. Так, на рынке должны появится две версии устройства: с 5G и LTE. А так как в наличии у Qualcomm последним чипсетом с поддержкой LTE является Snapdragon 855+, то считать это устройство флагманским язык не поворачивается.

Если говорить о других технических аспектах, то Galaxy Z Flip3 должен получить 6,9-дюймовый складной дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц, а также батарею на 3 900 мАч. Если верить данным, то данная модель должна стать первой у южнокорейского бренда с поддержкой S-Pen. И венцом творения должна стать камера, встроенная в дисплей.