Samsung Galaxy S20+ 5G показали на живых фотографиях

Главный редактор зарубежного ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах показал живые фотографии на которых показан работающий смартфон Samsung Galaxy S20+ 5G.

На задней части расположена основная камера с четырьмя модулями. Также видна вспышка и микрофон. По всей видимости новинка получит хороший звук при записи видео из-за расположения микрофона. Сам модуль прямоугольной формы очень сильно выпирает из корпуса, поэтому о полностью гладком корпусе можно забыть. Как можно заметить, устройство будет покрыто стеклом.

Фронтальная часть обладает минимальными рамками, а сам дисплей имеет небольшой вырез посередине для селфи камеры. Возможно, она будет маскироваться в самом дисплее. Кроме того, исчезла отдельная кнопка для голосового помощника Bixby.

Какие будут характеристики, пока неизвестно. Ожидается появление топовых процессоров Qualcomm Snapdragon 865 и Samsung Exynos 990.

Выход новой линейки Galaxy S20 должен произойти 11 февраля.