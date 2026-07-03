Появились изображения фирменных чехлов Galaxy Z Fold 8 и Flip 8

Издание Android Headlines опубликовало изображения фирменных чехлов для ещё не представленных Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8.

Судя по утечке, Samsung готовит сразу несколько типов аксессуаров. Для Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Fold 8 будут доступны силиконовые, прозрачные и арамидные чехлы. Последние получат встроенную подставку и выйдут как минимум в чёрном, красном и синем цветах.

Силиконовые модели, судя по изображениям, поддерживают магнитные аксессуары благодаря встроенному кольцу. Прозрачные чехлы будут доступны в нескольких вариантах оформления, созданных совместно с художницей Esther Kim, персонажем Joker и компанией Kakao Corp.

Для Galaxy Z Flip 8 арамидные чехлы не предусмотрены. Смартфон получит силиконовые модели с фирменным кольцом для переноски, а также прозрачные версии с аналогичными дизайнерскими принтами.

Кроме того, Android Headlines опубликовало изображения защитных плёнок для всех трёх смартфонов, что косвенно подтверждает их дизайн и размеры экранов.

Официальная презентация новых складных смартфонов Samsung ожидается в конце июля на мероприятии Galaxy Unpacked. Пока компания не раскрывала ни сами устройства, ни линейку фирменных аксессуаров.