Утечка: Apple случайно раскрыла дизайн и характеристики наушников Beats 360
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Утечка: Apple случайно раскрыла дизайн и характеристики наушников Beats 360

Первые в истории полноразмерные наушники Beats с защитой от пота и воды.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:20
Утечка: Apple случайно раскрыла дизайн и характеристики наушников Beats 360

Профильное издание MacRumors покопавшись в обновление macOS Tahoe 26.7 (B518) обнаружило в недрах системы информацию о не анонсированных полноразмерных наушниках Beats 360, которые, возможно, скоро поступят в продажу. Кроме этого, гарнитура также «засветилась» на британской версии маркетплейса Amazon, но страница была быстро удалена.

Грядущая новинка отличается от полноразмерных наушников Beats Studio Pro более округлым дизайном с амбушюрами и оголовьем из сетчатой ткани в стили Apple AirPods Max. Амбушюры и оголовье будет быстро съёмным и предложено в нескольких цветовых решениях — белом, розовом, салатовом, чёрном, голубом и синем.

По словам источника, это первые в истории полноразмерные наушники Beats с защитой от пота и воды (IPX4), поэтому, они лучше подойдут для тренировок, чем существующие модели Beats. Кроме этого, из «утечки» стало известно, что в Beats 360 реализована улучшенная система активного шумоподавления (ANC), которая работает в 1,75 раза эффективнее, чем в Beats Studio Pro. Также есть пространственный звук с отслеживанием движений головы, а автономность обещают на целый день работы даже со включенным ANC.

Ожидается, что полноразмерные наушники Beats 360 будут анонсированы уже в ближайшее время, а ценник в США может составить в районе 299 долларов (24 988 ₽).

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