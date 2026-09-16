Sony представила игровые наушники PlayStation Pulse и Pulse Edge

Сегодня Sony представила новое поколение беспроводных наушников для игровой консоли PS5 — PlayStation Pulse и Pulse Edge. Обе модели получили планарные магнитные динамики увеличенного размера, поддержку PlayStation Link с передачей звука без потерь и низкой задержкой, а также микрофоны с ИИ для подавления фонового шума.

Старшая модель Pulse Edge представляет собой более продвинутую гарнитуру. Она получила планарные драйверы с восемью магнитами на каждый драйвер против четырёх у обычных Pulse. Кроме этого, Pulse Edge оснащены активным шумоподавлением, встроенным и съёмным микрофоном на штанге, отдельным управлением балансом игрового звука и чата, аудиоразъёмом 3,5 мм и комплектным чехлом.

Младшая версия PlayStation Pulse ориентирована на более простой набор возможностей. У этой гарнитуры только встроенный микрофон с ИИ-шумоподавлением, регулировка громкости и поддержка PlayStation Link. Управления балансом игры и чата, активного шумоподавления, аудиоразъёма и чехла у них нет.

Обе модели наушников будут выпускаться в двух расцветках — белой и чёрной. Версия PlayStation Pulse появится в продаже в конце 2026 года, а Pulse Edge — в начале 2027-го.

Цены Sony объявит позднее.