Nothing Phone (2а) получил обновление ОС 2.6

Nothing выпустила очередное обновление операционной системы Nothing OS 2.6 для Nothing Phone (2a).

Список изменений Nothing OS 2.6 для Nothing Phone (2a)

Новые функции и улучшения:

Отображение уровня заряда батареи CMF Watch на плитке Bluetooth в быстрых настройках

Новый пролистываемый виджет даты

Улучшения игрового режима:

Быстрый доступ к Game Dashboard во время игры с помощью клика по левой боковой панели

Входящие вызовы во время игры теперь отображаются во всплывающем окне

Отклонение вызовов сторонних приложений во время игры

Обратный звонок в одно касание после отклонения обычного вызова

Световые уведомления для отображения большего количества информации во время игры

Блокировка уведомлений во время игры

Устранение ошибок:

Исправили проблему, влияющую на запись голоса и звонков в WhatsApp

Решили проблему, из-за которой эффект обоев Atmosphere исчезал в определенных сценариях

Устранили проблему, приводившую к перекрытию экрана блокировки в некоторых сценариях

Исправили ошибку, из-за которой предварительный просмотр фотографий отображался некорректно, если они были сделаны в альбомной ориентации при заблокированном устройстве

Улучшили режим «Портрет» в камере, чтобы избежать некорректного размытия

Оптимизировали стабильность работы камеры

Другие общие исправления ошибок и улучшения работы

Как установить Nothing OS 2.6 на Nothing Phone (2a)

Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.

Скачать обновление Nothing OS 2.6 для Nothing Phone (2a) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.6 согласно инструкции.