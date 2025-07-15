Dreame выпустила вертикальный пылесос H12 FlexReach с углом наклона 180 градусов

Компания Dreame представила новый вертикальный пылесос H12 FlexReach. Одной из особенностей новинки стала возможность работы в горизонтальном положении без потери мощности всасывания.

Ручка Dreame H12 FlexReach поворачивается на 180° в горизонтальном положении, сохраняя при этом мощность всасывания 18 000 Па. Двусторонняя щетка эффективно очищает углы и позволяет убирать загрязнения под кроватями и диванами, а эластичный скребок TangleCut с лезвиями срезает шерсть и длинные волосы, предотвращая засорение щетки.

Аккумулятор емкостью 6х4000 мАч обеспечивает до 50 минут работы, позволяя убрать до 300 кв. м за один раз. В комплекте идет док-станция для зарядки и автоматической очистки.

Пылесос моет пол чистой водой, непрерывно подаваемой на термостойкую щетку. Dreame отмечает, что это исключает повторное загрязнение и образование разводов. Щетка самоочищается горячей водой (90°C) и высушивается горячим воздухом (90°C) за 30 минут.

H12 FlexReach автоматически регулирует силу всасывания и подачу воды в зависимости от степени загрязнения. Доступны различные режимы: интеллектуальный, турбо, режим впитывания влаги и тихий.

Вертикальный пылесос уже поступил в продажу в официальном онлайн-магазине Dreame и М.Видео. Стоимость Dreame H12 FlexReach — 43 990 рублей (до 22 июля цена снижена до 39 990 рублей).