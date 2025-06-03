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Nothing Phone (3) получил дату выхода

Новый флагман Nothing будет стоить от $799.

Nothing официально сообщила, что презентация флагманского смартфона Phone (3) состоится 1 июля 2025 года. Соответствующий анонс компания сопроводила очередным тизером.

Накануне появились новые слухи о стоимости новинки. По словам инсайдера MysteryLupin, Nothing Phone (3) на 12/256 ГБ будет стоить $799 (~63 000 рублей), а на 16/512 ГБ — $899 (~71 000 рублей). При этом выйдет смартфон в двух расцветках: черной и белой.

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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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