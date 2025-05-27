Xiaomi 16 получит «прозрачную» версию в стиле Nothing

«Прозрачный» Realme Neo 7 Turbo, который выйдет 29 мая, судя по всему, станет не единственным конкурентом смартфонов Nothing. По данным китайского инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi 16 может получить «прозрачную» версию, вдохновленную Mi 8 Explorer Edition, Mi 9 Transparent Edition и Mi 10 Ultra.

В качестве материала задней панели, по словам информатора, будет использоваться прозрачный стеклопластик, а не стекло. При этом никаких дополнительных подробностей о дизайне новинки инсайдер не раскрыл.

Официальная презентация Xiaomi 16 ожидается осенью 2025 года.