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Зарубежный блогер показал распаковку наушников Nothing Headphones (1) на видео

Первый анбоксинг пошел!
Glavred
Богдан Дегтярев сегодня в 22:14

Как это обычно бывает, зарубежные блогеры и журналисты задолго до официального выхода получили полноразмерные наушники Nothing Headphones (1). Всё это сделано для того, чтобы успеть создать контент и опубликовать его именно в момент официального релиза устройства.

Не успела Nothing представить Headphones (1) (подробности по ссылке), как блогер с ником Danielsin уже выложил полноценную распаковку наушников. В видео можно увидеть твёрдый кейс для транспортировки, кабели для зарядки и сами наушники.

Продажи Headphones (1) начнутся с 15 июля по цене $299 (~23 500 рублей). В России новинка, скорее всего, появится ближе к концу июля, при этом цена, вероятно, будет в районе 30–40 тысяч рублей.

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Источник:
Телеграм @bdgeek
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK. Паяю тексты, тестирую гаджеты и делюсь тем, что сам бы читал с интересом. Мой Телеграм-канал — про то, что не стыдно переслать другу.
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