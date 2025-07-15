В России ограничат хаотичные отключения интернета и упростят работу операторов

Минцифры и представители телеком-бизнеса обсуждают введение единого механизма отключения связи в экстренных ситуациях. Планируется определить уполномоченный госорган, который будет централизованно выдавать распоряжения и запускать систему оповещений. Сейчас команды поступают от разных ведомств, включая региональные управления и экстренные службы, что создаёт путаницу и затрудняет оперативную работу операторов.

Речь идёт о том, чтобы избавиться от хаоса и случайных отключений, которые мешают гражданам и нарушают работу предприятий. Сигналы связи используются, в том числе в управлении оборудованием, логистике и даже для голосовых звонков. Из-за текущей практики блокировки происходят не там, где необходимо, а иногда отключение забывают отменить.

По информации из отрасли, бизнес перегружен запросами от неуполномоченных чиновников. Часто они не согласованы с центром, и их приходится дополнительно проверять. Это замедляет процесс принятия решений и снижает эффективность.

Эксперты предлагают создать «одно окно», куда все заинтересованные структуры смогут подавать заявки. Такое решение должно снизить нагрузку на операторов и исключит ошибки. Также обсуждается создание системы оперативного информирования о запланированных ограничениях и их сроках.

По мнению специалистов, для борьбы с внешними угрозами достаточно точечных технических мер. Например, можно блокировать трансграничный трафик или устройства с подозрительным поведением по уникальным ID, не прибегая к полному отключению.